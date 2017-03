‘We weten dat hij vroeg of laat bij Real Madrid of Barcelona terechtkomt’

De carrière van Kylian Mbappé is in het afgelopen halfjaar in een stroomversnelling geraakt. De aanvaller van AS Monaco maakte zaterdag in de interland tegen Luxemburg (1-3 winst) zijn debuut voor de Franse ploeg. Mbappé wordt nu dan ook veelvuldig in verband gebracht met een overstap naar een Europese topclub.

“Als grote spelers als deze je accepteren, kan je je makkelijk aanpassen. Ik heb een geweldige week gehad en ik hoop dat hetgeen wat nog komt nog mooier is. Maar ik ben nog steeds hetzelfde. Ik ben een jonge speler in een team met grote spelers. Dus ik leer en ik luister”, zegt Mbappé in gesprek met de Franse pers.

Ploeggenoot Fabinho is ervan overtuigd dat Mbappé bij een Europese topclub terecht zal komen. “We weten dat hij vroeg of laat bij Real Madrid, Barcelona of een andere club van dat kaliber terechtkomt”, zegt de Braziliaan tegenover Chuteira FC. “Maar zolang hij nog bij ons speelt, halen we er voordeel uit. Mbappé is geweldig. Voor een achttienjarige is hij zo volwassen, op en buiten het veld. Hij speelt een beslissende rol en maakt veel doelpunten.”