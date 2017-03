Ex-Feyenoorder zint op rentree: ‘Besef dat het lastig wordt op mijn leeftijd’

Na een loopbaan bij Feyenoord, NEC, FC Augsburg en Bournemouth is Lorenzo Davids inmiddels bij amateurclub DFS terecht gekomen. Via de zaterdaghoofdklasser hoopt de middenvelder nog de stap naar het betaalde voetbal te maken. Hij beseft overigens wel dat een rentree als profvoetballer lastig wordt.

“Het liefst wil ik weer profvoetballer worden. Met trainer Scott Calderwood heb ik afgesproken dat ik in mijn vakanties stages mag lopen”, zegt Davids tegenover ELFVoetbal “Daarbuiten wil ik dat ook niet, omdat ik DFS niet wil benadelen. Al besef ik dat het nu nog heel lastig wordt gezien mijn leeftijd. Al zou ik met mijn ervaring juist een extra waarde zijn.”

“Misschien heb ik een bepaald stempel, maar ik ben nooit een moeilijke jongen geweest”, gaat de middenvelder verder. “Met mijn fitheid is niets mis. Ik train elke dag in een gym, die een vriend van me gratis beschikbaar stelt. Maar in Nederland gaat het om hoe jonger, hoe beter, hoe goedkoper. Terwijl ervaren spelers juist iets extra's brengen. Maar ik geef niet op.”