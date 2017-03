‘Als ik de baas van PSG was geweest, dan had ik hem gecontracteerd’

Kylian Mbappé kan zaterdagavond zijn debuut maken voor de nationale ploeg van Frankrijk, want de aanvaller maakt deel uit van de selectie voor het duel met Luxemburg. Het tekent de snelle ontwikkeling die de achttienjarige spits doormaakt; hij wordt zelfs al genoemd bij de grootste clubs van het moment.

Youri Djorkaeff vindt het niet vreemd dat er veel interesse is in Mbappé, zo vertelt de oud-international in een interview met Goal: “Als ik de voorzitter van Paris Saint-Germain was geweest, dan had ik hem gecontracteerd, maar dan ben ik waarschijnlijk niet de enige die hem wil hebben”, aldus de 49-jarige Djorkaeff.

“Hij heeft ongelooflijk veel potentie en hij moet naar de club gaan waar hij het beste bij past. Kijk naar Anthony Martial. Als je naar een grote club gaat, dan moet je daar eerst wennen. Mbappé moet daar wel rekening mee houden”, besluit Djorkaeff. Mbappé scoorde al twintig keer in 46 officiële wedstrijden in het eerste elftal van Monaco.