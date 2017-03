Koeman snapt afwezigheid van Stekelenburg niet: ‘Dat is onterecht’

Ronald Koeman plaatst vraagtekens bij de afwezigheid van Maarten Stekelenburg in de selectie van het Nederlands elftal voor de interlands tegen Bulgarije en Italië. De 34-jarige doelman van Everton was in de laatste drie WK-kwalificatiewedstrijden én de oefeninterland tegen België immers de nummer één van bondscoach Danny Blind.

Het feit dat Stekelenburg sinds medio december niet meer in actie komt voor Everton, heeft Blind ertoe besloten om de ervaren doelman niet eens als reserve mee te nemen. Koeman zelf dacht aan het belang van het team. "Maarten raakte geblesseerd en was zes wedstrijden achtereen niet fit. De ploeg deed het erg goed en Joel Robles hield vaak de nul en deed het uitstekend", licht Koeman in De Telegraaf toe.

Koeman benadrukt dat hij zijn standpunt 'heel goed' aan Stekelenburg heeft duidelijk gemaakt en dat de doelman 'precies weet hoe het zit'. "Maar wat ik niet begrijp is dat hij helemáál niet meer wordt geselecteerd. Hij keepte voor de winter een hele serie interlands achter elkaar bij Nederland. Dan is het onterecht dat je helemaal uit beeld bent." De aanwezigheid van Michel Vorm en Jasper Cillessen vindt hij daarom raar. "Ze keepen ook bijna nooit bij hun club maar zijn wel geselecteerd… Dit zou niet míjn beslissing zijn."