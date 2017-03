Ierland houdt hart vast voor aanvoerder na horrortackle van Welshman

Ierland en Wales hebben elkaar vrijdagavond in Dublin in evenwicht gehouden in Groep D van de WK-kwalificatiecyclus. De nummers twee en drie van de poule kwamen niet tot scoren: 0-0. Het meest besproken moment van de wedstrijd was een snoeiharde overtreding van Neil Taylor, halverwege de tweede helft, op de Ierse aanvoerder Séamus Coleman, die per brancard werd afgevoerd. De ernst van de blessure van de Everton-verdediger is nog onduidelijk, maar het gaat waarschijnlijk om een gebroken been.

De charge van Taylor was een van de eerste opvallende momenten in een verder saaie wedstrijd. Vooral de eerste helft bleef verstoken van spektakel; pas na 49 minuten was de eerste kans er voor Gareth Bale. Zijn schot van grote afstand zeilde langs de verkeerde kant van de paal. Diezelfde Bale bezorgde zichzelf even later een schorsing voor het komende duel met Servië, door een onnodige gele kaart op te pikken.

Niet veel later liet ook Taylor zijn frustraties dus de vrije loop. De linksback ontving een directe rode kaart van scheidsrechter Nicola Rizzoli voor zijn tackle op Coleman. De Ier kreeg zuurstof toegediend en werd per brancard afgevoerd. Met tien man hield Wales vervolgens stand. In de slotminuten van de wedstrijd hadden de bezoekers zelfs de drie punten kunnen meenemen, maar Bale was niet succesvol met een halve volley.