Brazilië maakt er vier tegen Uruguay; Messi redt Argentinië vanaf de stip

Argentinië heeft in de nacht van donderdag op vrijdag (Nederlandse tijd) goede zaken gedaan in de Zuid-Amerikaanse WK-kwalificatiestrijd. De ploeg van Edgardo Bauza had het weliswaar niet eenvoudig tegen Chili, maar trok door een benutte penalty van Lionel Messi aan het langste eind. Brazilië toonde zich opnieuw ongenaakbaar: de Goddelijke Kanaries waren in Montevideo met 1-4 te sterk voor Uruguay.

Argentinië - Chili 1-0

Messi miste in de finale van de Copa América nog vanaf elf meter tegen de Chilenen, maar ditmaal toonde de ster van Barcelona zich wel trefzeker vanaf de stip. Al in de zestiende minuut mocht hij aanleggen en zijn voormalige ploeggenoot Claudio Bravo kon niets anders doen dan de bal nakijken. Bij die ene treffer bleef het ook in een wedstrijd waarin beide ploegen niet hun beste vorm lieten zien. Argentinië klimt door de overwinning wel naar de derde plek in de poule, terwijl Chili op plaats zes blijft steken.

Uruguay - Brazilië 1-4

Brazilië begon als de onbetwiste koploper aan het duel met Uruguay en bouwde die status alleen maar verder uit. Edinson Cavani zette de thuisploeg met een penalty weliswaar nog op voorsprong, maar daarna was het Brazilië dat de klok sloeg. Paulinho zorgde op aangeven van Neymar al snel voor de gelijkmaker en ook na rust waren die twee betrokken bij de gehele productie. De voormalige Tottenham Hotspur-middenvelder maakte er nog twee, terwijl Neymar met een schitterende lob zijn naam eveneens op het scorebord zette.