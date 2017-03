Arsenal-aanwinst haalt uit: ‘Ik werd neergezet als een stomme idioot!’

Arsenal trok afgelopen zomer bijna veertig miljoen euro uit om Granit Xhaka los te weken bij Borussia Mönchengladbach. De middenvelder, die zich weliswaar verzekerd weet van een basisplaats, heeft tot op heden echter nog niet kunnen voldoen aan de hoge verwachtingen. De Zwitser werd dit seizoen al tweemaal van het veld gestuurd na een roekeloze tackle en was bovendien onderdeel van de ploeg die in de Champions League werd vernederd door Bayern München. De kritiek op zijn spel laat de linkspoot dan ook niet koud.

"Wat me echt pijn heeft gedaan, is de bron van kritiek en de manier waarop die geuit werd. De kritiek was niet afkomstig vanuit de club, maar van voormalige voetballers die mij en Arsenal helemaal niet kennen", laat Xhaka in aanloop naar het WK-kwalificatieduel van Zwitserland met Letland optekenen door 24 Heures. "Ik ben aangevallen door mensen die niets van mij weten. Ik werd neergezet als een stomme idioot!", foetert de 24-jarige spelverdeler.

De Engelse media mogen dan niet weg zijn van Xhaka, de Zwitsers international geniet in elk geval het vertrouwen van Arsenal-manager Arsène Wenger. "Twee weken na mijn rode kaart tegen Burnley kwam hij naar me toe om me te vertellen dat ik zou gaan spelen", aldus Xhaka, die het ergste vreesde nadat hij zijn team had gedupeerd tegen de promovendus. "Zulke momenten kunnen een carrière veranderen. Wenger had me gemakkelijk kunnen laten vallen."