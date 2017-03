Simeone erkent: ‘Hij heeft een transfersom in zijn contract staan’

Diego Simeone sluit niet uit dat Antoine Griezmann volgend seizoen elders speelt. De trainer van Atlético Madrid weet dat de aanvaller in verband wordt gebracht met clubs als Manchester United, Barcelona en Real Madrid en hoewel Simeone de Fransman wil behouden, weet hij dat de voetballerij onvoorspelbaar is.

“Of Griezmann in de zomer kan vertrekken? Ja, want hij heeft een gelimiteerde transfersom in zijn contract staan en garanties bestaan niet. Ik weet niet wat er gaat gebeuren”, aldus de Argentijn in een interview met AS. In het tot medio 2021 doorlopende contract van Griezmann staat een afkoopsom van naar verluidt honderd miljoen euro.

“Griezmann zei in de zomer dat hij zou blijven als ik zou blijven, maar hij zou nooit toestaan dat ik eis dat hij blijft. Dat deed ik immers ook niet bij Diego Costa en Radamel Falcao. De spelers hebben hun eigen leven. Het is wel duidelijk dat de club groeit zolang Griezmann hier speelt. Hij is namelijk een geweldige voetballer”, besluit Simeone.