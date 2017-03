‘Toen ik hoorde van PSV, wist ik het meteen: nu moet ik die kans pakken’

De carrière van Pablo Rosario kent een wonderlijk verloop tot nu toe. De twintigjarige middenvelder speelde in de jeugdopleiding van Feyenoord en Ajax, maar werd bij de Amsterdammers weggestuurd. Via Almere City kwam Rosario afgelopen zomer bij PSV terecht, waar hij dit seizoen bij de beloften speelt.

Rosario kende een lastige jeugd, maar dat heeft hem naar eigen zeggen alleen maar sterker gemaakt. “Het maakt me tot degene die ik nu ben. Ik ben er mentaal sterk van geworden. Dat was ik toen ook al, daar kijk ik nu echt van op. Het was een situatie waarin je normaal gesproken zou breken”, zegt de middenvelder in gesprek met PSV Magazine “Ik zal nooit vergeten waar ik vandaan kom. En dat maakt me ook sterker om nog meer te bereiken en nog beter te presteren. Ik ben van zo ver gekomen, nu ik hier ben wil ik doorstoten ook. Het geeft me motivatie.”

Op zijn elfde kwam Rosario bij Feyenoord terecht. De Rotterdammers waren echter niet bereid om de reiskosten te betalen van de middenvelder, die destijds in Amsterdam woonde. Daarop haalde zijn vader hem terug naar Amsterdam, waar hij bij DWS ging spelen. Daar speelde Rosario zich weer in de kijker bij de topclubs, waarna hij koos voor Ajax. Na vier jaar in Amsterdam, werd hij weggestuurd. Via Almere City trok de middenvelder de aandacht van PSV.

“Toen ik hoorde van de interesse van PSV, wist ik het meteen: nu moet ik die kans pakken. Het is extra mooi dat ik hier nu alsnog zit. Het is met een reden zo gegaan, denk ik”, besluit Rosario. Dit seizoen zat hij al een aantal keer bij de selectie, maar hij maakte nog niet zijn debuut.