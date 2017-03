Rio Ferdinand begrijpt Lukaku: ‘Het overkwam mij bij Leeds United’

Rio Ferdinand heeft er begrip voor dat Romelu Lukaku de wens heeft om Everton in te ruilen voor een club die elk seizoen strijdt om prijzen. De aanvaller leek een nieuwe verbintenis voor vijf jaar met de Merseyside-club te ondertekenen, maar vorige week werden de gesprekken plots gestaakt. De verwachting is dat de Belgisch international, die dit seizoen volop doelpunten maakt, aan zijn laatste maanden op Goodison Park bezig is.

Niemand maakte dit seizoen meer Premier League-treffers dan Lukaku, 21 stuks, maar Everton staat op een zevende plaats. "Ik moet terugdenken aan het moment dat ik met pensioen ging, een paar jaar geleden", zo vertelt Ferdinand. "Waar denk je aan als je je loopbaan beëindigt? Niet aan geld. De Premier League-voetballers van vandaag de dag worden heel goed betaald. Je denkt voornamelijk aan het aantal prijzen dat je hebt gewonnen. En dat is waar Lukaku nu over aan het denken is."

"Everton is bezig om een team te bouwen. Ze staan er geweldig voor, met een nieuwe eigenaar en nieuwe inkomstbronnen door eventueel naar een nieuw stadion te gaan. De toekomst ziet er rooskleurig uit. Maar wil Lukaku op een dergelijke toekomst wachten? Hij wil die toekomst meteen, hij wil die toekomst nu. Hij wil prijzen winnen en in de Champions League uitkomen. Ik begrijp zijn wens. Het overkwam mij bij Leeds United. Ik speelde in de Champions League, maar wonnen we ook? Wonnen we de landstitel? Nee."

"Het idee achter mijn vertrek bij Leeds was dat ik elders de landstitel ging winnen. Heel eenvoudig. Everton is ogenschijnlijk niet een club die Lukaku kan bieden wat hij wil op het gebied van prijzen winnen. Everton is een grote club, maar het is niet een club die prijzen wint. Dat waren ze in de jaren tachtig en dat niveau moeten ze weer nastreven. Maar sommige spelers zijn ongeduldig en willen nu al succes. Lukaku is er een van." Lukaku, 23 jaar en goed voor 83 treffers in 157 officiële duels als Toffee, heeft nog een contract tot medio 2019.