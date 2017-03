‘Ik zie mezelf niet bij Real Madrid, ik zie mezelf bij Chelsea’

Thibaut Courtois werd de afgelopen tijd regelmatig in verband gebracht met een zomers vertrek naar Real Madrid. Lange tijd hield de Belgische doelman zich stil over de geruchten, maar tegenover Cadena SER heeft hij nu toch gereageerd. Hij zegt voorlopig ‘gewoon’ bij Chelsea te willen blijven.

“Ik zie mezelf niet bij Real Madrid, ik zie mezelf bij Chelsea. We vechten met Chelsea voor de titel en de beker, dus ik ben tevreden. Ik voel me een belangrijke speler binnen het team, ik mezelf niet vertrekken. Volgend jaar zal ik niet bij Real Madrid spelen”, zegt Courtois, die met Chelsea momenteel op het kampioenschap afstevent. Ook in de FA Cup zijn the Blues nog in de race.

“Op dit moment zijn we gericht op het winnen van de titel”, vervolgt de Belgische doelman. Zijn contract in Londen loopt nog tot 2019. “We zijn nu niet bezig met contractverlengingen, maar ik wil graag blijven. Ik voel me hier goed en als de club met me wil doorgaan, is dat perfect."