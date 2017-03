Forse kritiek op Traoré: ‘Zijn haar even waarde- en futloos als zijn spel’

Ajax liet afgelopen weekeinde dure punten liggen op bezoek bij Excelsior. Henk Spaan is niet te spreken over het spel van de Amsterdammers, maar met name Bertrand Traoré moet het ontgelden in zijn column in Het Parool. Spaan noemt de huurling van Chelsea ‘waarde- en futloos’.

“Sorry, ik ga Ajax echt overlaten aan Peter Bosz, met die Traoré van hem die vooral is geïnteresseerd in hoe zijn haar zit. Nou: even waarde- en futloos als zijn spel. Bosz vindt het dan gek dat de supporters Traoré uitfluiten. Ja zeggen de mensen, het ligt aan de leeftijd dat Ajax zo wisselvallig presteert”, schrijft Spaan. Hij trekt een vergelijking met AS Monaco.

“Voor de grap heb ik de gemiddelde leeftijd van Monaco opgezocht. Met Falcao en Glik erbij is het 24,4 jaar, zonder die twee dertigers: 23,3 jaar. Na de uitschakeling van Manchester City wonnen de Franse jongeren uit met 3-0 van Caen. Duidelijk beter geprepareerd dan Ajax”, aldus de columnist. “Vandaar dat ik het hier liever heb over Joris van Overeem, die een fantastisch doelpunt maakte en een even fabuleuze assist gaf. Geen type Traoré, wel veel te lang bankzitter bij AZ. Trainers!”