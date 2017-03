‘Real Madrid zou ik nooit kunnen trainen, maar zij zullen mij ook niet vragen’

Diego Simeone heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij ooit langs de zijlijn hoopt te staan bij Internazionale. Ook hoopt de huidige trainer van Atlético Madrid zich ooit bondscoach van Argentinië te noemen. Voor Real Madrid zal hij echter nooit kunnen werken.

De 46-jarige Argentijn staat sinds 2011 aan het roer bij Atlético Madrid en boekte grote successen. Hij is dan ook een gewilde trainer, maar de overstap naar Real Madrid zal hij nooit maken. “Ik zal Real Madrid nooit trainern”, zegt hij in gesprek met Onda Cero. “Dat is logisch, want het ligt gevoelig. Maar zij zouden mij ook nooit vragen.”

Simeone sluit niet uit ooit trainer te worden van Barcelona. “Ik ben nog jong, wie weet sta ik ooit bij een andere Spaanse club aan het roer. Ooit wil ik bondscoach van Argentinië worden, maar dan moet ik mezelf nog verbeteren als trainer.”