Trotse Hoedt: ‘Ik ben nu een totaal andere speler en totaal ander mens’

Wesley Hoedt mocht maandagavond voor het eerst aansluiten bij de selectie van het Nederlands elftal in Noordwijk. De verdediger van Lazio is trots op zijn uitverkiezing, al kwam het nieuws niet helemaal als een verrassing. Hij ziet zijn plek in de selectie voor de interlands met Bulgarije en Italië als een teken dat hij goed bezig is.

"Ik heb inmiddels 52 wedstrijden gespeeld in Italië en ben een totaal andere speler én een totaal ander mens geworden", zo verzekert Hoedt, die medio 2015 van AZ naar Lazio ging, in gesprek met NUsport. "Of ik nu een echte Italiaanse verdediger ben? Niet echt, ik heb mijn opbouwende kwaliteiten en die moet ik zeker niet afleren. Maar ik ben wel een betere verdediger geworden, dat zeker."

Hoedt, 23 jaar, weet nog niet wat bondscoach Danny Blind met hem van plan is en waarom hij dit keer wel een uitnodiging heeft ontvangen. Hoedt hoopt tegen Bulgarije of Italië, het land van zijn werkgever zijn debuut te maken. "Ik ken de Italiaanse spitsen in iedere geval goed. Vorige week heb ik nog tegen Andrea Belotti van Torino gespeeld. Dat moet voor ons geen probleem zijn."