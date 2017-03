‘Ik kan niet verwachten dat hij Daley Blind is, maar ze hebben kwaliteiten’

Mede door een waslijst aan afwezigen voorspelde José Mourinho weinig goeds voor de ontmoeting met Middlesbrough, maar na afloop is de trainer van Manchester United content. Zijn ploeg boekte een 1-3 overwinning en heeft volgens Mourinho 'twee deuren' die naar Champions League-voetbal leiden. Op dit moment staat Manchester United vijfde in de Premier League.

"Ik ben heel gelukkig", vertelt de Portugees aan de BBC. "De jongens kwamen uitstekend voor de dag. Ik heb ze het gevoel gegeven dat ze belangrijk zijn en dat ik op ze vertrouw. We deden tot aan ons tweede doelpunt wat we moesten doen: goed verdedigen, geen tegengoals krijgen, gevaarlijk zijn in de counter en gebruikmaken van de snelle buitenspelers in de voorhoede."

Manchester United miste spelers als Daley Blind, Ander Herrera, Zlatan Ibrahimovic, Paul Pogba en Wayne Rooney. "Ik kan niet verwachten dat Marcus Rashford zo speelt als Ibrahimovic, dat Michael Carrick Pogba is of dat Ashley Young Blind is. Maar ze hebben hun kwaliteiten", geeft Mourinho aan. Volgens de trainer opereert Manchester United als één geheel en als een vriendengroep die voor elkaar door het vuur gaat. "We hebben nu twee deuren naar de Champions League: via het winnen van de Europa League en met de vierde plaats in de Premier League", voegt hij daaraan toe.