Bosz: ‘Of Ajax de titel nu heeft weggegeven? Nee’

Ajax raakt steeds verderop bij Feyenoord, want de Amsterdammers verspeelden zondag op bezoek bij Excelsior twee punten (1-1) en hebben nu zes punten minder dan Feyenoord. “We hebben ‘deze nederlaag’ geheel aan onszelf te wijten”, concludeerde Peter Bosz voor de camera van FOX Sports.

De trainer weigerde de conclusie te trekken dat zijn spelers Excelsior hadden onderschat, maar vond zijn elftal wel slap spelen. “We waren niet goed genoeg te winnen. Waarin we niet goed genoeg waren? In alles wat met voetbal te maken heeft. Onze passing was dramatisch en dan kunnen we niet ons eigen Ajax-spel spelen met een hoge balcirculatie.”

Matthijs de Ligt ging in de fout bij de 1-0, zo gaf ook Bosz toe: “Dit mag niet gebeuren, maar het gebeurde wel. Dat overkomt iedereen een keer in zijn carrière, maar Matthijs weet zelf ook wel dat dit niet mag. Het was in het begin van de wedstrijd en hij moest door. Daar wordt hij een grote jongen van (…) Of Ajax de titel nu heeft weggeven? Nee.”