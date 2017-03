‘We hebben geen geld en ik krijg geen spelers van Barcelona en Bayern’

NEC zal een krachttoer moeten leveren om boven de rode streep te eindigen. Het team van Peter Hyballa zakt de laatste weken te vaak onder de ondergrens en ook zaterdag tegen FC Utrecht maakten de Nijmegenaren geen al te beste indruk. Hyballa neemt zijn jonge spelersgroep in bescherming. "Zij zijn onze enige kans om te overleven."

Hyballa was na de 0-3 nederlaag naar eigen zeggen niet heel teleurgesteld, omdat FC Utrecht beter was. "Ik kan het team nu afmaken, maar dat brengt ons ook niet verder. We hebben veel jonge spelers, sommige kunnen nog in de A-jeugd spelen. Ze hebben goede ideeën, maar de uitvoering was niet goed", vertelde de coach aan FOX Sports.

Hyballa weet dat handhaving een lastig karwei wordt voor NEC, dat voorlopig vijf punten boven de rode streep staat. "Ik word liever kampioen, maar toen ik hier kwam wist ik dat dat lastig zou worden. We hebben geen geld, dat is bekend. Ik krijg geen spelers aangeboden van Barcelona en Bayern München. Ik probeer alles te doen. Vandaag was het niet goed, maar ik weet ook een beetje waarom. Bij ons moet alles kloppen."