FC Utrecht boekt met gemak eerste zege in Nijmegen sinds 2008

FC Utrecht heeft zaterdagavond drie punten gepakt tegen NEC. Na twee misstappen op rij, tegen achtereenvolgens ADO Den Haag (1-1) en Heracles Almelo (2-1 verlies), zegevierde het team van Erik ten Hag met 0-3 in Nijmegen, dankzij treffers van Zakaroa Labyad, Yassin Ayoub en Sebastien Haller. Het is voor NEC de eerste thuisnederlaag tegen de Domstedelingen sinds december 2008.

NEC, dat Robin Buwalda na enkele minuten al geblesseerd zag afhaken, speelde een slechte eerste helft en daar profiteerde FC Utrecht optimaal van. Na 28 minuten spelen nam de ploeg van Ten Hag de leiding. NEC lette niet goed op bij een inworp en kwam daardoor in de problemen. Gyrano Kerk fungeerde als bliksemafleider en legde breed op Labyad, die vanaf 25 meter de bal fraai in de linkerhoek schoot.

FC Utrecht had het duel onder controle en liep na 37 minuten verder uit. Na een heerlijke omschakeling over diverse schijven kwam de bal terecht bij Ayoub, die het leer met links achter Joris Delle schoot: 0-2. Het was vervolgens aan de doelman van NEC te danken dat Haller en Ayoub niet voor rust al de 0-3 voor hun rekening namen.

Een kwartier na rust verscheen de 0-3 alsnog op het scorebord. Sofyan Amrabat zette Haller vrij voor Delle en de Fransman schoot met links zijn elfde doelpunt van het seizoen tegen de touwen. Dat was de genadeklap voor een zeer zwak spelend NEC, dat inmiddels op een dertiende plaats in de Eredivisie is terug te vinden. FC Utrecht verstevigt daarentegen zijn vierde plaats in de competitie.