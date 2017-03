Go Ahead-fans slijpen messen voor IJsselderby met ‘lugubere’ actie

Zondagmiddag staat in De Adelaarshorst de IJsselderby tussen Go Ahead Eagles en PEC Zwolle op het programma en traditiegetrouw gooien fans van de rivaliserende clubs extra olie op het vuur in aanloop naar het duel. Supporters van PEC bekladden vrijdag al het wegdek en de verkeersborden op de IJsseldijk tussen Olst en Deventer met verf en het antwoord van de Go Ahead-aanhang liet niet lang op zich wachten.

Fans van de club uit Deventer hingen in de nacht van vrijdag op zaterdag in het centrum van Zwolle elf poppen aan een brug, gehuld in PEC-kledij. Deze actie werd begeleid met een spandoek aan de reling van de brug, waarop de tekst 'Zwolle gaat eraan' te lezen viel. Over smaak valt niet te twisten, maar de messen zijn in elk geval geslepen voor de krachtmeting van zondag.

Go Ahead heeft de punten hard nodig in de strijd tegen degradatie. Het elftal van Hans de Koning is momenteel hekkensluiter in de Eredivisie en hield slechts één punt over aan zijn laatste vier competitieduels. Aartsrivaal Zwolle gaat de laatste weken door een betere fase met tien punten uit zes wedstrijden en is daarmee inmiddels opgeklommen naar een dertiende plaats.