Blind maakt uitzondering voor Sneijder: ‘Trek het wat breder’

Wesley Sneijder ligt nog altijd op koers om Edwin van der Sar te onttronen als recordinternational van het Nederlands elftal. De middenvelder kan volgende week zijn 127e interland voor Oranje spelen en heeft Van der Sar (130 interlands) in zicht. Sneijder werd vrijdag 'gewoon' opgenomen in de selectie van bondscoach Danny Blind voor de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Bulgarije en het oefenduel met Italië.

"Sneijder is heel belangrijk voor de groep. Dat draagt hij ook uit en hij heeft zijn waarde steeds bewezen", vertelde Blind vrijdag op een persconferentie over de spelmaker van Galatasaray. Sneijder completeerde de laatste twee maanden slechts tweemaal een wedstrijd, maar dat belet Blind er niet van om de linkspoot te selecteren.

"Bij Wesley en ook bij Arjen (Robben, red.) trek ik het wat breder. Hun rol is essentieel. In het veld, maar ook buiten het veld. Als een speler alleen buiten het veld nog belangrijk is, ga ik hem niet meer selecteren", legt Blind uit. "Maar voorlopig is Wesley nog steeds van grote waarde, hij speelt erg goed"