Loting Champions League levert twee absolute topduels op

De loting voor de kwartfinales van de Champions League heeft vrijdagmiddag twee absolute toppers opgeleverd. Titelverdediger Real Madrid moet aantreden tegen Bayern München, terwijl Barcelona en Juventus moeten uitvechten wie de halve finale haalt.

Juventus - Barcelona is een herhaling van de Champions League-finale van 2015, die met 3-1 werd gewonnen door de Spanjaarden. Het was de vijfde en vooralsnog laatste titel voor Barcelona. Leicester City speelt volgende maand zijn zeventiende en achttiende wedstrijd in Europees verband. Liefst een derde daarvan, zes duels, werd afgewerkt tegen los Colchoneros.

Real Madrid en Bayern München troffen elkaar tien keer eerder in een Europese knock out-fase. Beide teams gingen vijf keer door. Voor Arjen Robben is het een speciale ontmoeting: de aanvaller van der Rekordmeister stond immers tussen 2007 en 2009 bij de Koninklijke onder contract. AS Monaco mag het na de stunt tegen Manchester City opnemen tegen de verliezend finalist van 2013: Dortmund. De kwartfinales van de Champions League zijn op 11 en 12 april, en op 18 en 19 april.

De loting voor de kwartfinales:

Juventus - Barcelona

Bayern München - Real Madrid

Atlético Madrid - Leicester City

Borussia Dortmund - AS Monaco