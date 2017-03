Bosz wijst Danny Blind op tiener: ‘Ik zou het wel aandurven met hem’

Danny Blind maakt vrijdag de selectie van het Nederlands elftal bekend, voor de naderende interlands tegen Bulgarije en Italie. Matthijs de Ligt zou, bij groot gebrek aan fitte centrumverdedigers, wel eens serieus in beeld kunnen komen voor Oranje.

"Ik wil voorzichtig zijn, en ik ben geen bondscoach, maar ik zou het wel aandurven met hem", zo verzekerde Peter Bosz na de Europa League-overwinning van Ajax op FC Kopenhagen (2-0). "Matthijs is gewoon echt een heel goede speler, dat heeft hij vandaag ook weer laten zien."

"En anders had ik hem ook niet opgesteld in zo'n belangrijke wedstrijd, op die leeftijd." Bosz vindt de zeventienjarige verdediger 'positioneel sterk, snel, sterk'. "Natuurlijk zal hij heus nog fouten maken, of een terugval krijgen, maar hij doet het geweldig.'' De Ligt zelf liet aan Voetbal International weten dat het grote Oranje 'wel heel voorbarig' is. "Ik zit in de voorselectie van Oranje Onder-19, eerst daar maar eens bij komen."