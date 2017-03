Bosz breekt lans voor ‘uitstekende speler’: ‘Het heeft hem pijn gedaan’

Peter Bosz behoudt het vertrouwen in Bertrand Traoré. De aanvaller van Ajax werd zondag tegen FC Twente (3-0 zege) uitgefloten na een teleurstellend optreden en dat liet Traoré niet koud. Toch heeft de Chelsea-huurling donderdagavond in de Europa League-wedstrijd tegen FC Kopenhagen weer een basisplaats.

"Het is nooit leuk om uitgefloten te worden. Ik heb rustig met hem gezeten. Je probeert te peilen wat het met hem doet en het heeft hem wel pijn gedaan", erkent Bosz vlak voor de aftrap in gesprek met FOX Sports. "Wij spreken alles met elkaar door, maar we hebben hem niet aan de kant gezet."

"Wij denken dat we met Traoré een beter resultaat kunnen halen dan wanneer we met David Neres of Justin Kluivert spelen", verklaart de oefenmeester zijn keuze. Volgens Bosz heeft Traoré 'specifieke kwaliteiten', maar moet de Burkinees stabieler worden. "Hij is echt een uitstekende speler, neem dat maar van mij aan."