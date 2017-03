Bosz: ‘We zullen niet hoger springen, maar kunnen wel beter voetballen’

Ajax heeft donderdagavond tegen FC Kopenhagen enkel aan een zege genoeg om door te bekeren in de Europa League en Peter Bosz weet dat dit geen eenvoudige opgave zal gaan worden. Toch is de trainer ervan overtuigd dat Ajax, als de Amsterdammers er in slagen om hun eigen spel te spelen, zeker sterk genoeg zijn om de Denen uit het toernooi te kegelen.