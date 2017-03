Müller niet afwijzend tegenover Engelse grootmacht

FC Twente is momenteel in gesprek met Manchester City om Enes Ünal volgend seizoen ook te kunnen huren. Daarnaast gaat de club binnenkort om de tafel met doelman Nick Marsman. (Voetbal International)

De Duitser, die zo’n tachtig miljoen euro moet kosten, wil graag ervaren hoe het is om in de Premier League te spelen.

Matthias Sammer is in beeld bij Galatasaray. De sportief directeur zit sinds zijn vertrek bij Bayern München zonder baan en kan aan de slag in Istanbul. (Sporx)