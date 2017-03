Jubelstemming bij Leicester: ‘We hebben het onmogelijke gepresteerd’

Leicester City bereikte dinsdagavond voor het eerst in de geschiedenis de kwartfinale van de Champions League. The Foxes leken tegen Sevilla nog een verlenging in te moeten gaan, maar doelman Kasper Schmeichel stopte in de slotfase bij een 2-0 voorsprong voor de thuisploeg een strafschop van Steven N’Zonzi.

Wes Morgan, die de openingstreffer voor zijn rekening had genomen, was na afloop dol van vreugde: “Dit moet wel een van de beste avonden in de clubhistorie zijn. Ik weet niet of dit ooit geëvenaard gaat worden, maar het is ons nu in ieder geval gelukt. We hebben veel mensen het tegendeel bewezen, hebben opnieuw het onmogelijke gepresteerd.”

Morgan voegde er voor de camera van de BBC aan toe geen voorkeur te hebben voor een volgende tegenstander: “We nemen het zoals het komt. Dit is gewoon een fantastische avond voor Leicester. We moeten ons blijven concentreren op de competitie, maar gaan ook even van dit moment genieten”, aldus de Jamaicaan.