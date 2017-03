Talent bedankt voor CL in verband met ‘belangrijke schoolexamens’

Bayer Leverkusen gaat woensdagavond op bezoek bij Atlético Madrid en kan dan niet beschikken over Lars Bender, Jonathan Tah, Ömer Toprak, Stefan Kiessling, Benjamin Henrichs en Kai Havertz. De eerste vier namen zijn geblesseerd, Henrichs is geschorst en Havertz is om een andere reden niet mee afgereisd naar Spanje.

De zeventienjarige aanvallende middenvelder moet ‘belangrijke schoolexamens’ maken, zo laat die Werkself via de officiële kanalen weten. Trainer Tayfun Korkut zal dus behoorlijk moeten puzzelen om een opstelling te creëren die het Atlético moeilijk kan maken. Dat is nodig, want Bayer heeft een 2-4 achterstand weg te werken.

Havertz, international van Duitsland Onder-17, speelde tot dusverre twintig officiële wedstrijden in het eerste elftal van Bayer Leverkusen en daarin kwam hij tot nul doelpunten en vier assists. Hij heeft er nog een contract tot medio 2017.