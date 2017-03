Engelse analytici kijken ogen uit: ‘Hij is de beste middenvelder ter wereld’

N'Golo Kanté zorgde maandagavond voor het verschil in het FA Cup-duel tussen Chelsea en Manchester United (1-0). De middenvelder speelde niet alleen een ijzersterke wedstrijd, maar nam ook de enige treffer voor zijn rekening. Alan Shearer was duidelijk in zijn bewoordingen. "We hebben het over de tweevoudig Speler van het Jaar, degene die door de journalisten zal worden gekozen én degene die door de voetballers zal worden gekozen", zo voorzag de voormalig topaanvaller.

In de optiek van Frank Lampard is Kanté de drijvende kracht achter Chelsea. "Hij is momenteel de beste middenvelder ter wereld", zo verzekerde de oud-middenvelder van onder meer the Blues. Phil Neville omschreef de Frans international als 'de meest efficiënte middenvelder van Europa'. "Ik zie geen enkele speler die zo veel invloed heeft als hij op een team. Hij is een nummer zes, een nummer acht en een nummer tien. Hij bouwt een aanval op en soms rondt hij ze ook nog eens af."

Martin Keown reageerde gevat op de verrichtingen van Kanté. "Man van de wedstrijd? Je kan beter 'mannen van de wedstrijd' zeggen. Hij was overal." Kanté had 91 balcontacten tegen Manchester United. Alleen Eden Hazard en César Azpilicueta waren vaker aan de bal. Kanté won hoe dan ook de meeste één-tegen-één-duels van alle spelers op het veld.

"N'Golo was fantastisch", zo erkende ploeggenoot Gary Cahill. "Hij presteert geweldig. Iedereen weet wat hij vorig seizoen heeft laten zien, maar in deze voetbaljaargang haalt hij opnieuw dat niveau. N'Golo is een heel bescheiden persoon en werkt hard. Hij is zo belangrijk, vooral voor ons als verdedigers. Een geweldige toevoeging aan de selectie."