Chelsea elimineert Manchester United in verhitte bekerkraker

Manchester United gaat de FA Cup niet prolongeren. In een verhitte wedstrijd tegen Chelsea trokken the Blues maandagavond aan het langste eind: 1-0. Manchester United kwam voor rust met tien man te staan, nadat Ander Herrera zijn tweede gele prent incasseerde. N'Golo Kanté zorgde na rust vervolgens voor het enige doelpunt van de wedstrijd. In de halve finale wordt Tottenham Hotspur op Wembley de tegenstander voor Chelsea.

De gemoederen liepen op Stamford Bridge hoog op. Antonio Conte zocht in de slotfase van de eerste helft verbaal de confrontatie met José Mourinho en op dat moment stond Manchester United reeds met tien man op het veld, vanwege een rode kaart voor Herrera. De middenvelder ontving na 35 minuten zijn tweede gele kaart en veranderde daarmee de koers van de wedstrijd. Manchester United verdedigde met steeds meer spelers en haalde opgelucht adem toen het rustsignaal klonk. Ook tegen elf man wist Chelsea overigens kansen te creëren. Het was aan uitblinker David de Gea te danken dat het lange tijd 0-0 bleef.

Antonio Conte zocht verbaal de confrontatie met collega José Mourinho.

De Spanjaard moest zich na een kwartier volledig strekken na een schot van Eden Hazard, dat nog werd getoucheerd door Matteo Darmian. Even later dacht Gary Cahill al vallend te scoren, maar opnieuw was een uiterste krachtsinspanning van De Gea toereikend voor Manchester United. Henrikh Mkhitaryan nam een van de weinige doelpogingen van the Red Devils voor zijn rekening. Na de rode kaart van Herrera, die tweemaal geel kreeg voor een overtreding op Hazard, moesten de bezoekers zich beperken tot tegenhouden. Dat lukte tot aan het rustsignaal.

Het duurde echter niet lang voordat het misging in de tweede helft. Kanté brak het verzet na geduldig opbouwen van Chelsea. De Fransman vond vanaf een kleine 25 meter het gaatje in duel met Paul Pogba en mikte de bal fraai in de linkerhoek. Ditmaal was ook De Gea machteloos. Kanté scoorde dit seizoen tweemaal en beide keren was Manchester United het slachtoffer. Hoewel Chelsea de controle over de wedstrijd had, kreeg de ploeg van José Mourinho nog een uitstekende kans via Marcus Rashford.

De aanvaller troefde Cahill verdienstelijk af, maar liet na om de daaropvolgende kans af te ronden. Thibaut Courtois bracht redding op zijn schot. Aan de overzijde scheerde een indraaiende bal van Willian langs de kruising. Chelsea speelde de wedstrijd professioneel uit en blijft dankzij de overwinning kans maken op twee hoofdprijzen. Manchester United schreef de EFL Cup reeds op zijn naam en is nog in de race om de Europa League. In de Premier League loopt het minder soepel: de grootmacht staat zesde.