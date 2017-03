Materazzi hekelt ‘ziekelijke situatie’: ‘Beslissingen gaan altijd één kant op’

AC Milan was vrijdagavond bijzonder dicht bij een gelijkspel op bezoek bij Juventus, maar een gemakkelijk gegeven strafschop in blessuretijd zorgde ervoor dat i Rossoneri alsnog met een nederlaag van het veld stapten in Turijn (2-1). De gemoederen liepen vervolgens hoog op in het Juventus Stadiom, wat volgens Marco Materazzi het logische gevolg was van de discutabele beslissing van scheidsrechter Davide Massa om de bal op de stip te leggen.

"Het is een ziekelijke situatie. De beslissingen van de scheidsrechters gaan altijd één kant op; je wordt er moe van om het er telkens over te hebben", vertelt de voormalige topverdediger van onder meer Internazionale tegen Radio Anch’io Sport. "Het is nooit leuk om in de 95ste minuut een wedstrijd te verliezen en het is vooral onaangenaam als dat gebeurt door een dubieuze strafschop."

Materazzi is desondanks van mening dat de koppositie in de Serie A Juve momenteel toekomt. "Juventus verdient het om bovenaan te staan, ondanks de ontegenzeggelijke hulp die ze krijgen. Als je vijf landstitels op rij wint en je vervolgens versterkt met een speler als Gonzalo Higuaín, dan betekent dat dat je verbetering nastreeft", besluit Materazzi.