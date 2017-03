Shanghai Shenhua deelt megastraf uit na ‘imagoschade’ door rode kaart

Qin Sheng zal om meerdere redenen spijt hebben van de rode kaart die hij kreeg in het duel tussen Shanghai Shenhua en Tianjin Quanjian. De middenvelder werd van het veld gestuurd nadat hij op de voet van Axel Witsel stampte. Shanghai Shenhua heeft nu besloten om Qin Sheng flink te straffen, ondanks zijn publiekelijke excuses.

De middenvelder moet namelijk de rest van het seizoen met de reserves trainen, zonder dat hij door de club betaald wordt. Qin Sheng heeft een boete van zo’n 41.000 euro gekregen en Shanghai Shenhua zal bovendien ieder transferverzoek dat binnenkomt van tafel vegen. De rode kaart van Qin Sheng was in verschillende landen live op televisie te zien.

“Het domme gedrag van Qin Sheng heeft het imago van de club en het Chinese voetbal aangetast. Mensen hebben veel moeite gedaan om het imago te verbeteren. Dat wordt met deze actie in gevaar gebracht”, stelt Wu Xiaohui, voorzitter van Shanghai Shenhua. “Nadat hij in de eerste wedstrijd al een gele kaart kreeg, hebben we hem gewaarschuwd. Dat heeft niet geholpen.”