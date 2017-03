‘Er kan nog van alles gebeuren voor PSV, kijk maar naar Barcelona’

PSV won zaterdagavond op bezoek bij Go Ahead Eagles met 1-3, maar zag concurrenten Feyenoord en Ajax zondag ook winnen. René van de Kerkhof denkt dat er ondanks de achterstand van acht punten nog van alles mogelijk is voor de Eindhovenaren. Hij beaamt wel dat het een lastig karwei wordt voor PSV.

“Het is nog acht wedstrijden en de achterstand is nog acht punten. Dat is natuurlijk wel veel. PSV moet zich vooral focussen op Ajax nu. Er kan nog van alles gebeuren, kijk maar naar Barcelona afgelopen week”, zegt de oud-PSV’er in gesprek met Omroep Brabant.

PSV verzuimde om het duel in Deventer al vroeg in het slot te gooien. “Ze kregen het toch weer even moeilijk toen, maar uiteindelijk maakten ze het wel af. Ze moeten gewoon blijven winnen”, stelt René van de Kerkhof. Broer Willy was te spreken over de prestaties van de gebroeders De Jong. “De broers De Jong deden het op zich goed. Ze missen wel kansen, maar ze scoren ook. Siem is zeker bij de penalty’s, dus dat is een pluspuntje.”