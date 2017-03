‘Iedereen had getekend voor de comeback tegen PSG en dit verlies’

Barcelona gaf de sensationele comeback tegen Paris Saint-Germain zondag een belabberd vervolg in LaLiga. Op bezoek bij Deportivo La Coruña verloor het keurkorps van Luis Enrique met 2-1. De spelers van Barcelona willen de midweekse krachtsinspanning niet als excuus aanvoeren, maar Gerard Piqué geeft wel toe dat er sprake was van vermoeidheid.

"Iedereen bij Barcelona zou hebben getekend voor een comeback tegen PSG met een nederlaag tegen Deportivo", geeft de verdediger aan in de Spaanse media. "Dit is nu eenmaal sport. We zijn geen machines. Na de inspanning van woensdag was het moeilijk om deze wedstrijd te spelen." Piqué feliciteert Deportivo en spreekt van een verdiende nederlaag. Hij wijst er bovendien op dat ook de tegenstander midweeks in actie kwam, in de competitie tegen Real Betis (1-1).

"Het is dus geen excuus: voor iedereen is het schema zwaar. Dit is een terugslag, maar we hebben de afgelopen maanden gezien dat iedereen punten kan laten liggen", aldus Piqué. Luis Suárez was goed voor het enige Catalaanse doelpunt en baalt eveneens van de uitslag. "Na de wedstrijd tegen PSG is er niets meer gebeurd. We hadden genoeg tijd om te herstellen", bromt de aanvaller. "We zullen onze focus niet verliezen. We blijven strijden om de titel. De mogelijkheid is er nog steeds, dus zullen we onze doelstellingen niet naar beneden bijstellen."