Stand Eredivisie na speelronde 26: Top drie foutloos, nieuwe hekkensluiter

Feyenoord was al negentien Eredivisie-wedstrijden ongeslagen in De Kuip en verloor al vijf keer achtereen thuis niet van AZ. Ook zondag waren de Rotterdammers oppermachtig (5-2) en daardoor zette de ploeg van Giovanni van Bronckhorst een belangrijke stap richting het kampioenschap. Ajax en PSV maakten eveneens geen misstap, waardoor de top drie ongewijzigd is gebleven. ADO Den Haag droeg de rode lantaarn over aan Go Ahead Eagles.