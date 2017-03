‘Ik heb al vier kampioenschappen en kan niet wachten op de vijfde’

Kenneth Vermeer is gelukkig met zijn terugkeer onder de lat van Feyenoord. Door een blessure van concurrent Brad Jones keepte Vermeer zondag tegen AZ zijn eerste wedstrijd voor de A-ploeg sinds mei 2016. "Het is weer genieten om na zo lange tijd weer in een volle Kuip te spelen", glundert Vermeer.

Feyenoord won met 5-2; bij het eerste tegendoelpunt zag de keeper er niet goed uit. Toch kijkt Vermeer tevreden terug. "Ik heb gewoon genoten van het spelletje en ben blij weer onder de lat te kunnen staan. Het was natuurlijk een zware periode, het was eenzaam revalideren", beaamt Vermeer bij FOX Sports. "Ik had al wel weer een paar wedstrijdjes in het tweede gespeeld, maar dat is toch wel wat anders dan thuisspelen in De Kuip."

"Het levert ritme op, maar is een andere spanning dan hier in De Kuip", vervolgt de doelman, die geen rekening meer hield met een rentree in het lopende seizoen. Giovanni van Bronckhorst was immers niet van plan om Jones uit het doel te halen. "Nu was het mijn kans om te spelen en dan moet je gewoon zorgen dat je er staat. Het team staat goed. We zijn goed op weg. Ik heb al vier kampioenschappen achter de rug, ik kan niet wachten om er nog één te vieren."