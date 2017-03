PEC moet weer naar beneden kijken na nederlaag in Tilburg

Willem II heeft drie punten aan het totaal toegevoegd. De Tricolores waren zondag met 2-0 te sterk voor PEC Zwolle en staan nu met 32 punten op de negende plaats in de Eredivisie. Zwolle hoopte met een zege verder afstand te kunnen nemen van de degradatiezone, maar slaagde daar dus niet in.

Willem II verloor de laatste drie edities steeds met 0-1 van Zwolle, maar dit keer stapte men dus met drie punten van het veld in het Koning Willem II Stadion. De formatie van Erwin van de Looi begon sterk en kreeg in het eerste kwart een aantal goede kansen via Obbi Oulare, Jordens Peters en Jordy Croux. Na 24 minuten was het raak: Oulare kopte de bal na een ingooi door naar Dico Koppers, die zijn inzet vervolgens gekeerd zag worden door Micky van der Hart. De doelman was echter kansloos op de rebound van Erik Falkenburg: 1-0. Falkenburg maakte alweer zijn derde treffer van het huidige kalenderjaar.



Django Warmerdam schermt de bal af.

Willem II haalde de voet niet van het gaspedaal en ging fanatiek op jacht naar de 2-0. Men was daar na 36 minuten ook dichtbij toen Falkenburg de bal over Van der Hart heen kopte, maar Ouasim Bouy het leer net voor de doellijn weg wist te halen. Ron Jans had daarna genoeg gezien en voerde een dubbele wissel door: Mustafa Saymak en Kingsley Ehizibue werden vervangen door Youness Mokhtar en Ted van de Pavert. Zwolle had in het eerste kwartier na de verplichte onderbreking weliswaar meer grip op het duel, maar de gastheer bleef de bovenliggende partij.

De Blauwingers hadden op het uur wel opeens op gelijke hoogte kunnen komen, maar Nicolai Brock-Madsen kreeg de bal niet goed onder controle en knalde daardoor vanuit een moeilijke hoek tegen Kostas Lamprou aan. Die mogelijkheid gaf Zwolle vertrouwen, want men ging beter voetballen en kreeg na 62 minuten een nieuwe kans op de 1-1: Danny Holla’s kopbal werd uit de hoek geranseld door Lamprou. Onder anderen Ryan Thomas kreeg daarna nog een uitstekende mogelijkheid, maar het was uiteindelijk Thom Haye die scoorde. Hij besliste het duel in de blessuretijd: 2-0.