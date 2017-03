‘Hij is nog geen vijftig miljoen euro waard, maar kan het wel worden’

Moussa Dembélé maakt dit seizoen naam bij Celtic. De twintigjarige aanvaller was in 44 wedstrijden al goed voor 32 doelpunten en zou zich daarmee in de kijker hebben gespeeld bij onder meer Chelsea en Manchester United. Celtic taxeert Dembélé naar verluidt op een kleine vijftig miljoen euro, maar Ally McCoist betwijfelt of de Schotse topclub een dergelijke transfersom zal overhouden aan de eventuele verkoop van zijn groeibriljant.

"Dembélé zal Celtic ongetwijfeld een mooi geldbedrag gaan opleveren, maar ik geloof niet dat het bedrag zo hoog zal liggen", laat de legende van aartsrivaal Rangers weten in gesprek met de Daily Record, voorafgaand aan de Old Firm van zondag. "Het is wel mogelijk dat hij zich zal ontwikkelen tot een speler met die waarde. Ik vind hem een goede speler. Hij is een goede afmaker, beschikt over fysieke kracht en beweegt zich intelligent over het veld, maar realistisch gezien is hij nog geen vijftig miljoen euro waard."

Celtic en Rangers kruisten driemaal eerder de degens dit seizoen en telkens was Dembélé trefzeker. "Het zegt veel over zijn mentaliteit dat hij in elke Old Firm tot nu toe heeft gescoord. Het is moeilijk om dat niveau vast te blijven houden, ongeacht de tegenstander", besluit McCoist. Dembélé is bezig aan zijn eerste seizoen bij Celtic, dat de Fransman in de zomer van 2016 weghaalde bij Fulham.