Eerste treffer van Kruiswijk vormt hoogtepunt bij ruime zege Vitesse

Voor de tweede keer in anderhalve week heeft Vitesse afgerekend met Sparta Rotterdam. Na de benauwde 1-2 zege in de halve finale van de KNVB Beker ging het de Arnhemmers voor eigen publiek in de Eredivisie soepeler af: 5-0. Het hoogtepunt van de avond was het doelpunt van Arnold Kruiswijk, die na een recordaantal van 25.318 minuten eindelijk scoorde in het betaald voetbal. Kruiswijk maakte de 3-0. Vitesse overnacht als nummer vijf.

Het doelpunt van Kruiswijk was historisch, maar niet van onschatbare waarde voor Vitesse. Het team van Henk Fraser kende immers een doodeenvoudige avond en kwam halverwege de eerste helft op voorsprong. Na een fel begin, waarin Vitesse vooral via Ricky van Wolfswinkel dreigend was, was het de spits die de ban brak. Daar was wel een blunder van Denzel Dumfries voor nodig. De verdediger dacht de bal rustig richting zijn doelman te kunnen koppen, maar had geen oog voor Van Wolfswinkel. De clubtopscorer profiteerde dankbaar: 1-0. Even daarna was Navarone Foor het eindstation van een fraaie aanval. De bal belandde uiteindelijk per toeval bij de middenvelder, die raak knalde in de verre hoek.

Een blunder van Denzel Dumfries leidde de 0-1 van Vitesse in.

Milot Rashica hielp een enorme kans op de 3-0 om zeep. De buitenspeler stuurde de jonge Rick van Drongelen het bos in en stormde vervolgens alleen op Roy Kortsmit af. Een fraaie redding van de doelman voorkwam grotere schade, maar vijf minuten voor rust had Kortsmit geen antwoord op de inzet van Kruiswijk. De verdediger knikte een voorzet van Rashica binnen en kwam daarmee na 321 wedstrijden tot scoren in het betaald voetbal. De gifbeker moest helemaal leeg voor Sparta in de eerste helft, want ook Marvelous Nakamba deed nog een duit in het zakje. Na fraai samenspel werd de Zimbabwaan weggestuurd door Van Wolfswinkel en wist Nakamba beheerst af te ronden.

Dumfries en Mathias Pogba bleven vervolgens achter in de kleedkamer; Martin Pusic en Janne Saksela kwamen voor het duo in de plaats. Sparta kwam na de onderbreking een stuk sterker voor de dag en wist Vitesse een kwartier in bedwang te houden. Toch zou de 5-0 volgen. Aanvoerder Guram Kashia was meegekomen bij een hoekschop en mikte de bal met rechts achter Kortsmit. Vitesse hoefde daarna niet zo nodig meer en ook Sparta creëerde weinig. Kruiswijk kreeg zeven minuten voor tijd een publiekswissel en werd afgelost door Alexander Büttner.