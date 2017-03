Miskoop erkent: ‘Achteraf had ik de stap naar Ajax nooit moeten maken’

Rob Wielaert verdiende als speler van FC Twente in de winter van 2009 een transfer naar Ajax. Achteraf bleek het een te grote stap. De periode van de inmiddels oud-verdediger in Amsterdam werd geen succes. In de zomer van 2010 vertrok hij naar Roda JC, waar hij wél aan de bak kwam. Terugkijkend op zijn carrière beseft Wielaert dat hij nooit naar Ajax had moeten gaan.

"Bij FC Twente heb ik mijn beste periode meegemaakt”, zegt Wielaert in gesprek met ELF Voetbal. "Ik dacht bij Ajax een paar keer kampioen te kunnen worden. Maar het liep in combinatie met het team toen allemaal heel anders. De trainer (Marco van Basten, red.), die me had gehaald, vertrok. De nieuwe trainer (Martin Jol, red.) toonde geen vertrouwen in me."

Wielaert erkent dat hij mede door de trainerswissel niet zijn niveau heeft kunnen halen en niet is geslaagd bij Ajax, dat ruim drie miljoen euro voor hem had betaald. "Ajax is zeker een warme club. De mensen binnen de club zijn aardig en open. Dat waardeer ik. Na mijn vertrek ben ik lange tijd contact blijven onderhouden met Rasmus Lindgren en Jan Vertonghen. Maar achteraf had ik die stap nooit moeten maken."