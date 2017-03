‘Het is nog maar een voorselectie, maar dit is wel een erg mooi signaal'

Wesley Hoedt is bezig aan een prima seizoen in dienst van Lazio en werd daar woensdag voor beloond met een plek in de voorselectie van het Nederlands elftal. De verdediger mocht zich nog niet eerder melden bij Oranje en is dan ook in zijn nopjes met zijn eerste uitnodiging van bondscoach Danny Blind.

"Het is natuurlijk nog maar een voorselectie, maar dit is wel een erg mooi signaal", vertelt de 23-jarige stopper aan Voetbal International. Hoedt hoopt opgenomen te worden in de definitieve selectie voor de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Bulgarije en het oefenduel met Italië, later deze maand. "Dat zou een droom zijn die uitkomt. Niet alleen de droom van mij, maar ook die van mijn familie."

Hoedt verruilde AZ in de zomer van 2015 voor Lazio en speelde sindsdien vijftig wedstrijden voor de Italiaanse club. "Dan is deze plek in de voorselectie een mooie bevestiging, dat ik destijds de goede keuze heb gemaakt. Dat het op deze manier ook kan. De laatste tijd heb ik veel en goed gespeeld. Ik voel dat ik me goed ontwikkel", vervolgt de linkspoot.

Bij Lazio vormt Hoedt regelmatig het hart van de defensie met Stefan de Vrij, die eveneens tot de voorlopige selectie van Oranje behoort. "Laatst kwam ik een statistiek tegen. Van de twaalf duels die wij samen hebben gespeeld, verloren we er maar één", geeft Hoedt aan. "Ik moet nu lekker op deze manier doorgaan, want dit is pas een eerste stap in de goede richting. Maar ik ben hier al wel erg trots op natuurlijk", besluit de mandekker.