‘Barcelona sluit zelfs opvolging Luis Enrique door Cocu niet uit’

'Zelfs' Phillip Cocu is ook een optie voor Barcelona om komend seizoen het takenpakket van Luis Enrique over te nemen, zo schrijft De Telegraaf. Volgens de ochtendkrant hebben 'mensen in de bestuurskamer in het Camp Nou' de komst van de huidige oefenmeester van PSV niet uitgesloten.

Luis Enrique vertrekt aan het einde van het seizoen bij Barcelona, zo maakte de 46-jarige oefenmeester bekend. "Ik wil de club bedanken voor het vertrouwen in mij. Het zijn onvergetelijke jaren geweest, maar nu is het even mooi geweest. Ik ben toe aan rust", zo gaf hij aan. Luis Enrique staat sinds het seizoen 2014/15 aan het roer bij Barcelona en won sindsdien liefst acht hoofdprijzen met de Catalanen.

Barcelona wil het liefst een trainer die bekend is met de club. Ronald Koeman, die volgens de media in Engeland en Spanje een van de favorieten is, was in het verleden speler en assistent-trainer in het Camp Nou. Cocu speelde eveneens jarenlang in het tenue van de Catalanen, maar bouwde zijn trainersloopbaan bij het Nederlands elftal en PSV op. De huidige verbintenis van de oefenmeester met de Eindhovenaren loopt pas medio 2019 ten einde.