Vermeer maakt zondag mogelijk rentree in doel van Feyenoord

Feyenoord moet het komend weekeinde tegen AZ mogelijk stellen zonder Brad Jones. De ervaren doelman kampt met een onderbeenblessure en is hoogst onzeker voor de competitiewedstrijd van zondagmiddag, zo meldt het Algemeen Dagblad dinsdag.

Mocht Jones het duel met AZ daadwerkelijk aan zich voorbij moeten laten gaan, dan zou dat een hard gelag zijn voor Feyenoord. De 34-jarige sluitpost incasseerde dit seizoen in 24 competitieoptredens pas 13 tegendoelpunten en is daarmee één van de dragende krachten van de koploper.

De blessure van Jones zou wel nieuwe kansen bieden voor Kenneth Vermeer, die in juli vorig jaar een ernstige achillespeesblessure opliep en daarna liefst zeven maanden uit de roulatie was. Vermeer wacht nog altijd op zijn eerste optreden dit seizoen in de hoofdmacht van Feyenoord.