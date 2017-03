Terugkeer van Viergever meevaller voor defensief geplaagd Ajax

Ajax kan donderdagavond in de heenwedstrijd in de achtste finale van de Europa League tegen FC Kopenhagen weer beschikken over Nick Viergever. De verdediger ontbrak afgelopen weekeinde nog in het competitieduel met FC Groningen (1-1) vanwege een liesblessure, maar is voldoende hersteld van die kwetsuur, zo laten de Amsterdammers dinsdag weten via de officiële kanalen.

De terugkeer van Viergever is een meevaller voor trainer Peter Bosz. De oefenmeester moet het in Kopenhagen stellen zonder zowel Joël Veltman als Davinson Sánchez. Beide verdedigers zijn geschorst voor het treffen, nadat zij in de vorige wedstrijd tegen Legia Warschau hun derde gele kaart dit seizoen in de Europa League ontvingen.

Door de afwezigheid van het tweetal maakt Heiko Westermann zijn opwachting in de wedstrijdselectie van Ajax, die verder weinig verrassingen kent. Ook miljoenenaankoop David Neres zal met de huidige nummer twee van de Eredivisie afreizen naar de Deense hoofdstad.