Pirlo trok bijna naar Barcelona: ‘Guardiola nodigde me uit in zijn kantoor’

Andrea Pirlo speelde het grootste deel van zijn loopbaan voor AC Milan en Juventus. Het had voor de Italiaanse middenvelder echter anders kunnen lopen, want Josep Guardiola wilde hem in 2010 naar Barcelona halen. Van een transfer naar Spanje kwam het voor Pirlo echter niet.

“We speelden een oefenduel in Camp Nou en na de wedstrijd nodigde Pep Guardiola me uit in zijn kantoor in het stadion. Hij vroeg of ik bij Barcelona wilde komen spelen”, zegt Pirlo in gesprek met L’Equipe. De middenvelder bleef echter bij Milan, waar hij van 2001 tot 2011 speelde. Na enkele jaren bij Juventus kwam Pirlo anderhalf jaar gelden bij New York City FC terecht. “Milan had me op dat moment echt niet laten gaan.”

De verloren Champions League-finale met AC Milan tegen Liverpool in 2005 vormt voor Pirlo het dieptepunt in zijn loopbaan. “Ik huilde na afloop op het veld en toen ik naar de kleedkamer ging, voelde het nog erger. Er hing daar zo'n surrealistische sfeer dat ik niet eens meer kon huilen. Een Champions League-finale verliezen na een 3-0 voorsprong bij rust is echt erg. Dat zou ik niemand anders toewensen”, stelt de middenvelder.

Pirlo is onder de indruk van landgenoot Marco Verratti. “Hij is een fantastische speler. Verratti zal de toekomst zijn van het Italiaanse en Europese voetbal voor de komende twintig jaar. Hij speelt min of meer op dezelfde positie, maar onze stijl is totaal verschillend. Hij dribbelt veel meer dan ik en hij houdt de bal bij zich. Op dit moment is hij is de beste Italiaanse speler en zal dat nog lange tijd blijven”, besluit Pirlo.