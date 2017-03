‘Klaassen te goed voor de Eredivisie? Die kant gaat het volgens mij wel op’

Davy Klaassen maakt dit seizoen indruk bij Ajax en was zondag met een treffer tegen FC Groningen opnieuw belangrijk voor zijn ploeg. John van ’t Schip en Henk Fraser waren bij Studio Voetbal zeer te spreken over de prestaties van de middenvelder. Volgens de trainer van Vitesse is Klaassen al bijna te goed voor de Eredivisie.

“Waarom ik hem een topspeler in Nederland vind, is omdat hij alles doet om te winnen. Hij maakt de meters die nodig zijn, gaat het duel aan en voetbalt gewoon top. Daarom vind ik hem in Nederland er bovenuit steken. En hij scoort. Of hij te goed is voor de Eredivisie? Die kant gaat het voor m'n gevoel wel op”, zegt Fraser in het programma van de NOS.

Ook John van ’t Schip is onder de indruk van Klaassen dit seizoen. “Hij wordt steeds belangrijker en neemt het elftal op sleeptouw. Ondanks dat hij periodes had waarin hij niet echt aanwezig was. Hij gaat duels aan, de eerste keer, de tweede keer en is ook in z'n loopacties heel slim”, is de oud-Ajacied lovend. “Hij overbrugt afstanden, geeft dan ook nog een geweldige assist en heeft de feeling om op het juiste moment in de zestien te komen. Hij ontwikkelt zich ongelooflijk.”