Redknapp voorziet titelstunt: ‘Ze kunnen het nog steeds flikken’

Manchester City is volgens Jamie Redknapp nog lang niet uitgeschakeld in de titelrace. De kampioen van het seizoen 2013/14 heeft op dit moment een achterstand van acht punten op koploper Chelsea. Redknapp is onder de indruk van het team van Josep Guardiola, vertelt hij na de 0-2 overwinning op Sunderland.

"Dit jaar kunnen ze het nog steeds flikken", stelt de analist bij Sky Sports. "Met acht punten achterstand en hetzelfde aantal wedstrijden voor de boeg, is daar geen twijfel over. Het is een ploeg met enorm veel kwaliteit. Manchester City kan zomaar tien wedstrijden op rij ongeslagen blijven, daar twijfel ik niet aan. Kijk naar Sergio Agüero, Leroy Sané, Raheem Sterling of het feit dat ze Kevin De Bruyne binnen de lijnen kunnen brengen."

Redknapp zegt dat hij 'enthousiast' zou worden, als hij een Manchester City-supporter was. De achterhoede van Manchester City ziet de voormalig middenvelder echter als de achilleshiel. "Ik zie Aleksandar Kolarov niet als een centrumverdediger voor de lange termijn. John Stones zou dat kunnen zijn. Als ze nog een goede partner voor hem vinden, kunnen ze de komende jaren kampioen worden. Geen twijfel mogelijk."