Blind krijgt slecht nieuws uit Bundesliga: ‘Het ziet er niet goed uit’

Jeffrey Bruma moet vrezen voor een lange absentie. De verdediger van VfL Wolfsburg viel zaterdag geblesseerd uit tijdens de competitiewedstrijd tegen FSV Mains 05 met een knieblessure. Trainer Andries Jonker houdt er rekening mee dat de Oranje-international voorlopig niet inzetbaar is.

Bruma verliet het veld tegen Mains (1-1) een kwartier voor tijd met een knieblessure. "Het ziet er niet goed uit", zegt Jonker, geciteerd door de NOS. De 25-jarige verdediger ondergaat maandag een mri-scan.

De afwezigheid van Bruma is niet alleen een domper voor Jonker, die met Wolfsburg vecht tegen degradatie, maar wellicht ook voor Danny Blind. De bondscoach van Oranje moet het op 25 maart in het WK-kwalificatieduel met Bulgarije al stellen zonder Southampton-verdediger Virgil van Dijk. Mogelijk komt daar ook Bruma bij. Het tweetal vormde vorig jaar november tegen Luxemburg (3-1) nog het centrale duo in het Nederlands elftal.