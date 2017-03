De Jong: ‘Hoop dat ze promoveren, dan ga ik met de club praten’

Siem de Jong ziet zijn toekomst in principe bij Newcastle United. De aanvallende middenvelder speelt dit seizoen op huurbasis voor PSV, maar hoopt vanaf de komende voetbaljaargang in de plannen van Rafael Benítez voor te komen. Newcastle staat na 35 speeldagen op de eerste plaats in de Championship, met elf punten meer dan nummer drie Huddersfield Town.

"Ik hoop dat ze promoveren. Dat ga ik terug om met de club te praten over wat ze willen", zo vertelt De Jong in gesprek met Omroep Brabant. "Ik hoop dat ik daar kansen ga krijgen. Ik wil me daar laten zien en ga er hopelijk zoveel mogelijk wedstrijden spelen." De Jong werd na zijn overgang van Ajax naar Newcastle geplaagd door divers blessureleed. Een verhuur aan PSV was volgens beide partijen de beste optie

"Het is de eerste twee jaar niet gegaan zoals ik zou willen. Maar hopelijk kan ik vanaf de voorbereiding opnieuw beginnen." De Jong hoopt dat hij de komende weken bij PSV kan laten zien dat hij op weg is om weer de oude te worden. "Ik train ook hard. Ik weet dat ik fit moet zijn. Hier en ook richting volgend seizoen."