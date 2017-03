Van Aanholt stelt supporters toch gerust: ‘Het is niet zo erg als ik dacht’

Patrick van Aanholt heeft zaterdag een enkelblessure opgelopen in het uitduel van Crystal Palace bij West Bromwich Albion (0-2). De verdediger moest zich na een uur laten vervangen. Van Aanholt laat zijn enkel de komende dagen verder onderzoeken.

Sam Allardyce uitte na de zege op The Hawthorns zijn zorgen over de ernst van de blessure. "Het ziet er niet heel goed uit. Ik vind het moeilijk om te zeggen dat hij in twee weken fit zou zijn, maar binnen drie weken moet dat kunnen." Van Aanholt zelf kwam zaterdagavond op Twitter met goed nieuws. "Prachtige overwinning vandaag. Bedankt voor de geweldige steun. De blessure is niet zo erg als ik dacht."

Van Aanholt komt als linksback in aanmerking voor een plaats in de selectie van Oranje, dat op 25 maart op bezoek gaat bij Bulgarije voor een duel in de WK-kwalificatie. De linkerverdediger, die in januari de overstap van Sunderland naar Crystal Palace maakte, heeft zes interlands achter zijn naam staan.