Bazoer: ‘Hier moet je echt vol aan de bak om mee te kunnen’

Riechedly Bazoer trok in de afgelopen transferperiode wegens een gebrek aan speeltijd van Ajax naar VfL Wolfsburg, maar de middenvelder moest het in de Bundesliga tot nu toe echter ook vooral doen met invalbeurten. Zaterdagmiddag maakte Bazoer bij het debuut van trainer Andries Jonker tegen FSV Mainz 05 voor het eerst de negentig minuten vol en dat kwam geen moment te vroeg.

“Ik ben ontzettend blij met de eerste negentig minuten die ik heb mogen maken. In Duitsland moet je echt aan de bak om mee te kunnen in het tempo. Daar heb je het spelen van wedstrijden voor nodig”, vertelde hij in gesprek met Voetbal International. “In de eerste helft was ik zoekende en na rust ging het beter. Toen kwam ik meer aan de bal door omzettingen. Dan zie je dat ik met mijn passing van waarde kan zijn.”

Jonker sloot zijn eerste wedstrijd als hoofdcoach van die Wölfe af met een 1-1 gelijkspel en toonde zich na afloop gematigd tevreden: “Een overwinning was niet terecht geweest en een nederlaag zeker ook niet. Ik kan dus leven met het gelijkspel.” De trainer zag in de tweede helft wel dat zijn ploeg meer speelde zoals hij dat zelf in gedachten heeft. De volgende opdracht is nu om te zorgen dat Wolfsburg meer kansen gaat creëren.